رئيس ريال سوسيداد: ويليان جوزيه لـ برشلونة؟ لم نخض أي نقاش مع أحد

السبت، 08 فبراير 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

ويليان جوزيه - ريال سوسيداد

رد خوكين إبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني على التقارير التي تربط البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم الفريق بالرحيل لصفوف برشلونة الإسباني.

وظهر اسم المهاجم البالغ 28 عاما في قائمة برشلونة لتعويض غياب الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

ذكرت عدة تقارير إسبانية أن نادي برشلونة يعمل على استقدام مهاجم بشكل استثنائي بعد غلق باب القيد، بسبب إصابة عثمان ديمبيلي. (طالع التفاصيل).

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رئيس ريال سوسيداد تحدث لراديو "ماركا" الإسبانية: "لم نخض أي نقاش مع أحد، لا أعرف ماذا سيحدث، قرأت عن هذا لكن في الحقيقة سوق الانتقالات انتهى ولا أستطيع التعليق".

وواصل "ويليان جوزيه لاعب جذب اهتمام عدة أندية في سوق الانتقالات الشتوية ونعلم أن برشلونة يسعى لضم مهاجم".

وتابع "لا أعلم إذ حاولوا التواصل معنا لكن هذا لم يحدث، أنه لاعب مهم لنا ولا نريد افتقاده".

وأتم "لدينا مباريات عديدة متبقية ونحتاج للجميع".

البرازيلي كان أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال لصفوف توتنام الإنجليزي لتعويض غياب هاري كين.

جوزيه سجل 8 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الجاري.

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