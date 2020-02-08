عبد الواحد السيد: الحضري أفضل حارس في جيلي.. هكذا استقبلته في الزمالك

السبت، 08 فبراير 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

تدريبات الزمالك عصام الحضري

يرى عبد الواحد السيد حارس الزمالك التاريخي بأن عصام الحضري هو أفضل حارس في جيله، لكنه كان على ثقة باللعب كأساسي على حسابه وقت تزاملهما.

قال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) على قناة نادي الزمالك: "عصام الحضري أفضل حارس في جيلي. ما حققه من إنجازات وبطولات لم يحققه حارس آخر".

وأضاف "حين جاء الحضري للزمالك داعبته وقلت له أنني سألعب أساسي هنا عليه. بالفعل شارك في ثلاث مباريات فقط، استقبل فيهم سبعة أهداف، ثم كنت أنا الأساسي".

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عبد الواحد أتبع "لم أتسبب في رحيل الحضري عن الزمالك. حسام حسن كان سبب مجيئه إلى الزمالك، وهو أيضا سبب رحيله ومن اختار مشاركتي أنا كأساسي".

عصام الحضري انضم لنادي الزمالك في موسم 2010/2011 قادما من الإسماعيلي.

الحارس التاريخي لمنتخب مصر شارك في أربع مباريات فقط مع الزمالك. استقبل فيهم 7 أهداف، قبل أن يغادر في انتقالات يناير إلى المريخ السوداني.

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