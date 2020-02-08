اللقب الثاني في تاريخ النادي.. إنييستا يقود فيسيل كوبي للتتويج بـ السوبر الياباني

السبت، 08 فبراير 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

فيسيل كوبي بطل كأس السوبر الياباني 2020

حسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب فيسيل كوبي الياباني والتتويج بثاني ألقابه عبر تاريخه بالفوز بلقب كأس السوبر الياباني على حساب يوكوهاما مارينوس.

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

فيسيل كوبي

إنييستا افتتح عام 2020 في الأول من يناير الماضي بالتتويج بلقب كأس الإمبراطور الياباني، ومن ثم الفوز بلقب كأس السوبر.

ولا يبدو أن النادي الياباني تأثر برحيل الألماني لوكاس بودولسكي واعتزال الإسباني ديفيد فيا.

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المباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3، الشوط الأول انتهى بتقدم كوبي بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني قلب بطل الدوري تأخره إلى تعادل بنتيجة 3-3، فيما صنع إنييستا هدفان لزملائه.

وبعد نهاية الوقت الأصلي انتقل الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت إهدار 4 ركلات متتالية لكل فريق.

كلا الفريقان سجل أول ركلتين، ومن ثم أهدر لاعبو كوبي 4 ركلات مقابل 5 للاعبي يوكوهاما.

وسجل هاروتو ياماجوتشي ركلة الترجيح الأخيرة لكوبي مساهما في تتويج الفريق باللقب الثاني عبر تاريخه.

ويفتتح فيسيل مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 التي تأهل لها لأول مرة في تاريخه ويقع في المجموعة السادسة رفقة سامسونج بلوينجز الكوري الجنوبي وجوانزو إيفرجراند الصيني وجوهور الماليزي.

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