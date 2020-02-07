جوارديولا: لن أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى.. أتمنى استمرار ميسي في برشلونة

رفض جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحديث عن ليونيل ميسي نجم برشلونة وتقارير انضمامه للنادي الإنجليزي، مشددا على أن أمنيته هي استمرار النجم مع الفريق الكتالوني واعتزاله هناك.

وقال بيب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي": "ميسي لاعب لبرشلونة، وسيستمر هناك، تلك أمنيتي، بقائه هناك".

وأضاف "لن أتحدث عن لاعبين من أندية أخرى".

وأكمل "أعتقد أنه سينهي مسيرته في برشلونة، تلك أمنيتي".

ما الذي حدث؟

خلاف كبير نشب بين ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، وإريك أبيدال المدير الرياضي للنادي بعد تصريحات الأخير.

وكان أبيدال قال في حديثه في وقت سابق عن قرار إقالة فالفيردي: "قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية".

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق "لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار".

وواصل "لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".

وأردف "لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا".

تصريحات أبيدال أغضبت ليونيل ميسي نجم الفريق الذي استخدم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للرد على مدير الكرة بفريقه.

وكتب ميسي: "في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته".

وواصل "اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام".

وتابع ميسي "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها".

وأتم "عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة".

لم ينته الأمر عند ذلك، دعى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، أبيدال إلى اجتماع أزمات طارئ.

وفي غضون يومين، ظهرت العديد من التقارير التي تقول إن ميسي في طريقه إلى مانشستر سيتي، خاصة وأنه يمتلك بندا في عقده يسمح له بالرحيل مجانا في الصيف المقبل إن اختار ذلك.

صاحب الـ32 عاما يمتلك عددا من الأصدقاء في مانشستر سيتي، مثل فيران سوريانو المدير الرياضي للفريق الإنجليزي وتشيكي بيجريستاين مدير الكرة والثنائي عمل من قبل في برشلونة، بجانب مواطنه سيرخيو أجويرو نجم سيتي وبالطبع جوارديولا مدرب الفريق.

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