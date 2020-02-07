موسيماني لـ في الجول عن مواجهة الأهلي: الـ5-0 تحدث مرة واحدة في العمر

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 20:54

كتب : ماهر جنينة

الأهلي - بكاري جاساما - صن داونز

يثق بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي على قدرة فريقه على الفوز على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن ليس بنفس نتيجة الموسم الماضي.

وحقق صن داونز نتيجة تاريخية الموسم الماضي بالفوز الأهلي 5-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وأوقعت القرعة الفريقين في مواجهة جديدة هذا العام.

وقال موسيماني لـFilGoal.com: "كل مدرب يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة".

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واستدرك "لكن إذا تحدثنا عن مباراة الـ5-0 في العام الماضي، فالأمر مختلف ولن تكون مواجهة هذا العام شبيهة بها".

وأوضح "نعم نستطيع أن نهزم الأهلي مجددا، لكن ليس 5-0".

ثم أضاف "هذه نتيجة تحدث في العمر مرة واحدة، ولن تتكرر مرة أخرى".

وواصل "القرعة صعبة لأننا وقعنا ضد الأهلي نادي القرن، وبالتأكيد فريق قوي جدا".

وواصل "الاهلي وصن داونز فريقان كبيران، الأهلي تاريخه أكبر لكن صن داونز كان أفضل منه في أخر 3 نسخ لدوري الأبطال".

وانتقل موسيماني للحديث عن وقوع الزمالك والترجي في مواجهة أخرى في ربع النهائي.

وعنها، قال: "مباراة الزمالك والترجي ستكون مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين".

وأتم "جماهير الزمالك عليهم مساندة فريقهم لأن الترجي فريق قوي".

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