أنشيلوتي: سيكون من الرائع رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي ولكن

لم يخف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي إعجابه من فكرة لعب الأسطورة ليونيل ميسي في الدوري الإنجليزي.

ميسي دخل في صدام مع إريك أبيدال مدير الكرة في برشلونة. صدام أثار العديد من التكهنات حول مستقبل الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الكتالوني. (طالع التفاصيل)

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأسبق تحدث عن فكرة لعب ميسي في الدوري الإنجليزي، قائلا: "سيكون من الرائع رؤية ميسي يلعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية "سيكون من الرائع للدوري الإنجليزي نفسه، تواجد ميسي في إنجلترا".

وأردف "ولكنني لا أعتقد إن ذلك سيحدث".

وأوضح "ميسي أسطورة برشلونة وأثق أنه سيستمر هناك وسينهي مسيرته الكروية معهم".

ميسي صاحب الـ 32 عاما ينتهي عقده مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

ماذا حدث؟

أبيدال تحدث في وقت سابق عن قرار إقالة فالفيردي، قائلا: "قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية".

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق "لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار".

وواصل "لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".

وأردف "لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا".

تصريحات أبيدال أغضبت ليونيل ميسي نجم الفريق الذي استخدم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للرد على مدير الكرة بفريقه.

وكتب ميسي: "في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته".

وواصل "اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام".

وتابع ميسي "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها".

وأتم "عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة".

أبيدال تم تعيينه كمدير للكرة في برشلونة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

ووجهت انتقادات عديدة إلى أبيدال مؤخرا وفقا لتقرير صحيفة "أس" الإسبانية بعد فشله في ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

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