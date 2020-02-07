أنشيلوتي: سيكون من الرائع رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي ولكن

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الدوري الإنجليزي

لم يخف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي إعجابه من فكرة لعب الأسطورة ليونيل ميسي في الدوري الإنجليزي.

ميسي دخل في صدام مع إريك أبيدال مدير الكرة في برشلونة. صدام أثار العديد من التكهنات حول مستقبل الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الكتالوني. (طالع التفاصيل)

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأسبق تحدث عن فكرة لعب ميسي في الدوري الإنجليزي، قائلا: "سيكون من الرائع رؤية ميسي يلعب في الدوري الإنجليزي".

أخبار متعلقة
جوارديولا: لن أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى.. أتمنى استمرار ميسي في برشلونة ألبا ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال: يكفي ما يتلقاه النادي من الخارج! تقارير: هل يتمكن أحد قطبي مانشستر من ضم ميسي؟ ميسي يرد على أبيدال: كل شخص يجب أن يتحمل مسؤولياته.. ما فعلته غير صحيح ميسي يدفع المراهق فاتي إلى تجنيب برشلونة مفاجأة ليفانتي

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية "سيكون من الرائع للدوري الإنجليزي نفسه، تواجد ميسي في إنجلترا".

وأردف "ولكنني لا أعتقد إن ذلك سيحدث".

وأوضح "ميسي أسطورة برشلونة وأثق أنه سيستمر هناك وسينهي مسيرته الكروية معهم".

ميسي صاحب الـ 32 عاما ينتهي عقده مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

ماذا حدث؟

أبيدال تحدث في وقت سابق عن قرار إقالة فالفيردي، قائلا: "قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية".

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق "لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار".

وواصل "لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".

وأردف "لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا".

تصريحات أبيدال أغضبت ليونيل ميسي نجم الفريق الذي استخدم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للرد على مدير الكرة بفريقه.

وكتب ميسي: "في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته".

وواصل "اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام".

وتابع ميسي "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها".

وأتم "عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة".

أبيدال تم تعيينه كمدير للكرة في برشلونة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

ووجهت انتقادات عديدة إلى أبيدال مؤخرا وفقا لتقرير صحيفة "أس" الإسبانية بعد فشله في ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

اقرأ أيضا:

أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة

هل يستمر إيهاب جلال مع المصري

بادجي يتحدث بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الأهلي

هل يرغب جوارديولا في ضم ميسي

14 عاما على أقوى صدام في تاريخ الكرة المصرية

في إنجلترا في إسبانيا ميسي أنشيلوتي برشلونة إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشرينجيتو: راموس سب أوديجارد بسبب تدخله العنيف 6 دقيقة | أوروبا
أنشيلوتي: سيكون من الرائع رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي ولكن 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن يرد على تقارير التعاقد مع رونالدو 28 دقيقة | أوروبا
بيرلو: أشك في قدرة ميلان على التأهل لدوري الأبطال.. وهذا الفارق بين قطبي ميلانو 40 دقيقة | أوروبا
أول أيام كأس دوري أبطال أوروبا في القاهرة #احلق_علشان_الكاس 41 دقيقة | أوروبا
مهاجم البرتغال السابق يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك