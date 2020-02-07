حلم طوكيو 2020 - الأرجنتين إلى الأولمبياد وكوارث الحراس تؤجل حسم البطاقة الثانية

حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما كرر الفوز على كولومبيا مستضيفة البطولة بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية للمرحلة النهائية.

وصارت الجولة الأخيرة حاسمة من أجل البطاقة الثانية بين أوروجواي وكولومبيا والبرازيل للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ووصافة منتخب الأرجنتين الذي ضمن الصدارة.

المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية التي تقام في كولومبيا بعد الفوز بنسخة 1980.

وتعد تلك المرة الثامنة التي يتأهل فيها التانجو لأولمبياد، إذ سبق له تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008.

المرحلة الأخيرة للبطولة تضم المنتخبات الأربعة وتقام بنظام المجموعة الواحدة وأصبح الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية كالآتي:

(1) الأرجنتين - 6 نقاط

(2) البرازيل - نقطتان

(3) أوروجواي - نقطة واحدة

(4) كولومبيا - نقطة واحدة

الأرجنتين كررت فوزها بنفس نتيجة المرحلة الأولية بنتيجة 2-1، لكن تلك المرة تغير سيناريو المباراة عن السابقة.

في مباراة المرحلة الأولية تقدم اللوس كافيتيروس ومن ثم قلب التانجو الطاولة وخطف الفوز والـ 3 نقاط وأنهوا المباراة بـ 10 لاعبين في الدقائق الأخيرة.

أما في المرحلة النهائية تقدّم منتخب الأرجنتين واستطاع أن يحافظ على تقدمه رغم خوض آخر 21 دقيقة بـ 10 لاعبين.

أجوستين إورزي ونيهان بيريز سجلا هدفان في الدقيقتين 50 و53 من عمر اللقاء تقدما بهما لمنتخب الأرجنتين، الأول جاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء والثاني برأسية بعد تنفيذ ركلة ركنية.

وقلص إدوين سيتري النتيجة من علامة الجزاء لصالح منتخب كولومبيا في الدقيقة 67، وبعد دقيقتين فقط تعرض إورزي للطرد وأكمل زملاؤه اللقاء بـ 10 لاعبين حتى نهايتها.

وفي الوقت القاتل كاد أصحاب الأرض أن يخطفوا التعادل لكن رأسية سيتري مرت بالعرض بدلا من أن تسكن الشباك رغم عدم وجود رقابة عليه.

فوز قاد الأرجنتين للصدارة ورفع رصيده إلى 6 نقاط وضمان اللقب والتأهل للأولمبياد قبل الجولة الأخيرة.

وقبلها تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الأوروجوياني بنتيجة 1-1 في مباراة أخطاء الحراس الفادحة، لكن تظل آمالهما قائمة في خطف بطاقة التأهل الثانية.

أهداف اللقاء جاءت في الشوط الأول، مانويل أورجيتي سجل الهدف الأول للأوروجواي في الدقيقة 35 بتسديدة غالطت الحارس إذا فشل في التصدي لتسديدة سهلة.

وعاد السامبا في النتيجة بهدف التعادل بعد 5 دقائق فقط عن طريق هدف عكسي اُحتسب على الحارس إيجناسيو دي أروبارينا بعدما أودع الكرة في الشباك بيده بالخطأ.

الجولة الأخيرة تُقام فجر العاشر من فبراير المقبل، إذا تلتقي كولومبيا مع أوروجواي، وفي المقابل كلاسيكو القارة اللاتينية سيكون بين الأرجنتين والبرازيل.

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