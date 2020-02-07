دوجاري: برشلونة؟ ناد من المهرجين.. لدي انطباع أنه ليس لديه مشروع

شن كريستوف دوجاري لاعب برشلونة السابق ومنتخب فرنسا هجوما حادا للغاية على الفريق الكتالوني، بل ووصفه بنادي من المهرجين، منتقدا سوء الإدارة في سوق الانتقالات.

وقال دوجاري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "برشلونة؟ إنه ناد من المهرجين".

وواصل "كل شيء يسير بشكل غريب وعكسي، على سبيل المثال اشترى الفريق كوتينيو وديمبيلي والآن سيبيعهم، لدي انطباع أنه لا يوجد مشروع في هذا النادي".

وأكمل "الأولوية فقط في برشلونة حاليا هي أن رئيس النادي يرغب في أن يتم إعادة انتخابه مرة أخرى".

تصريحات دوجاري تختلف عما قاله جوسيب ماريا بارتوميو في وقت سابق، إذ أن رئيس برشلونة قال في العام الماضي إنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة النادي الكتالوني.

وأردف "لا يفهمون بعضهم البعض وهذا يعني أنه توجد مشكلة في النادي".

وواصل "منذ رحيل تشافي وإنييستا لم يجد النادي طريقة اللعب أو الجودة التي تعوضهما، وصرف الكثير من المال دون الحاجة لذلك".

وأتم "برشلونة لديه مشاكل عديدة والأسوأ صورته الحالية، في نادي بهذا الحجم يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالكياسة الكافية التي يجب أن تتوافر بهم، إنه فريق بلا جودة إدارية".

دوجاري لعب لبرشلونة لنصف موسم وحيد في الفترة من يوليو 1997 وحتى ديسمبر من نفس العام.

المهاجم الفرنسي انضم في يوليو من ميلان بمبلغ 4 ملايين يورو، ثم رحل إلى مارسيليا بمبلغ 5.5 مليون يورو.

ولعب صاحب الـ47 عاما بقميص برشلونة في 13 مباراة دون أن يصنع أو يسجل.

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