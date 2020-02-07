تعرف على معلق مباراة الترجي والزمالك في السوبر

أسبوع على المباراة المرتقبة بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونفدرالية، نزال هو الأول من ثلاثة بعدما وقع العملاقان أمام بعضهما البعض في ربع نهائي دوري الأبطال.

وتنقل قناة بي إن سبورتس 1 مباراة السوبر الإفريقي، في نسختها الـ28، بين الترجي التونسي والزمالك والتي تنطلق السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

ويتطلع الزمالك للقب لم يتوج به منذ 2003، بينما الترجي يعود إلى قطر لخوض السوبر بعدما خسر النسخة الأخيرة من البطولة أمام الرجاء المغربي.

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المشاركة في السوبر هي الخامسة للزمالك، الفارس الأبيض توج باللقب 3 مرات وخسر مرة وحيدة كانت في 2001.

بالتساوي مع مازيمبي، الزمالك هو ثاني أكثر فريق توج باللقب، بعد الأهلي صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب.

أما الترجي، فمنذ تتويجه الوحيد باللقب في 1995 لم يفز بالسوبر، خسر في 1999 و2012 و2019.

وتتجه المباراة لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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