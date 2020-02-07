بعد إقصاء الكبار.. تعرف على مواجهتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 14:53

كتب : FilGoal

كأس إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا يوم الجمعة عن مواجهة ريال سوسيداد لميراندس بينما يلعب أتلتيك بلباو ضد غرناطة.

ستتنافس الفرق الأربعة على النسخة 118 من الكأس والتي شهدت مفاجآت عديدة بخروج ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا حامل اللقب.

وهي أول مرة منذ عام 2003 التي يخلو فيها الدور نصف النهائي من ريال مدريد أو برشلونة أو فالنسيا أو أتليتكو مدريد.

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ويستضيف سوسيداد وميراندس مباراتي الذهاب اللتين تجريان منتصف الأسبوع المقبل، بينما الإياب في ملعب بلباو وغرناطة في 4 و5 و6 مارس.

وبلباو هو الفريق الوحيد من الأربعة الذي توج باللقب من قبل، فاز بالبطولة 23 مرة كثاني أكثر فريق في التاريخ بعد برشلونة (30 لقبا).

ويستضيف الملعب الأولمبي بإشبيلية المباراة النهائية في 18 إبريل المقبل.

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