لا جازيتا: بارما حاول ضم جيوفينكو من الهلال السعودي في يناير

حاول نادي بارما الإيطالي ضم سيباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وتعرض نادي بارما لضربة قوية في الخط الأمامي بعد إصابة روبيرتو إنجليسي صاحب الـ28 عاما وغيابه لعدة أشهر.

وألمح التقرير إلى أن جيرفينو كان يستعد للانضمام إلى نادي السد القطري، ما دفع النادي الإيطالي للتفكير في جيوفينكو.

وتواصل نادي بارما مع الهلال السعودي حول إمكانية ضم لاعبهم السابق مرة أخرى.

لكن فشل انتقال جيرفينيو إلى السد القطري، دفع بارما إلى إنهاء المفاوضات.

ولم يلعب النملة الذرية في إيطاليا منذ رحيله عن يوفنتوس عام 2015 ليلعب في تورنتو الكندي ثم الهلال.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال قادما من تورنتو في يناير 2019، وشارك خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

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