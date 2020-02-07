موندو ديبورتيفو: برشلونة حدد سعر كوتينيو

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ

يستعد نادي برشلونة لترك لاعبه فيليبي كوتينيو يرحل عن صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن حدد النادي سعر لاعبه البرازيلي للمهتمين بضمه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

وقال التقرير إن برشلونة حدد مبلغ يقترب من 80 مليون يورو لترك صاحب الـ27 عاما يرحل عن صفوفه خلال الصيف المقبل.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي مع فريقه الكتالوني في صيف 2023.

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ورحل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ معارا مع أحقية الشراء في صيف 2019، لكن وفقا لعدة تقارير فالفريق الألماني لا يرغب في تفعيل بند الشراء.

ولن يسعى بايرن ميونيخ لتفعيل بند إعادة الشراء الذي يقدر بـ120 مليون يورو.

وألمح التقرير إلى أن برشلونة حدد سعر كوتينيو بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو.

كوتينيو شارك خلال الموسم الجاري مع بايرن في 26 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

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