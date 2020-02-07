كلوب أفضل مدرب في يناير بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 14:13

كتب : FilGoal

كلوب

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يورجن كلوب مدرب ليفربول أفضل مدير فني في شهر يناير المنصرم بعدما جمع 15 نقطة من 5 مباريات في البطولة.

ونال الألماني البالغ عمره 55 عاما الجائزة للمرة الخامسة في الموسم الحالي، لم يقتنصها فقط عن شهر أكتوبر حين توج فرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

وفي يناير تفوق ليفربول على شيفيلد يونايتد وتوتنام ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.

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قبل أن يسحق ساوثامبتون برباعية يوم السبت ليحلق في صدارة البطولة بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب.

وحصل كلوب على جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019 الذي توج فيه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب مدرب دورتموند السابق من قيادة ليفربول للقب الدوري الذي يفتقده النادي منذ موسم 1989-1990.

وفاز كلوب بالدوري الألماني مرتين مع دورتموند الذي خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

ويحل ليفربول ضيفا على نورويتش سيتي في 15 فبراير وبعد 3 أيام يتحدى مضيفه أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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