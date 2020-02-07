بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 01:28

كتب : FilGoal

لوكاكو يحتفل مع كونتي بهدف إنتر ميلان في أودينيزي

تحدث أندريا بيرلو نجم منتخب إيطاليا السابق على تأثير أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر وتقليص فارق المنافسة مع يوفنتوس الموسم الجاري.

بيرلو من القلائل الذين ارتدوا قمصان قطبي ميلانو إلى جانب يوفنتوس.

لاعب الوسط الإيطالي قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أنطونيو كونتي بمفرده هو من قلص الفارق مع يوفنتوس ولابد أن يتم شكره على ذلك".

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وتابع "إنتر ويوفنتوس سوف يتنافسان على لقب الدوري حتى النهاية، لكن دربي ميلانو يمثل تاريخا كبيرا".

ويلتقي ميلان وإنتر يوم الأحد المقبل في دربي ميلانو على ملعب سان سيرو بالجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وواصل "إبراهيموفيتش لاعب حاسم، ومن يتدرب معه يشعر برغبته في الفوز".

إبراهيموفيتش سجل هدفان بقميص ميلان في 6 مباريات منذ انضمامه في صفقة انتقال حر.

وسيكون ميلان على موعد مع أسبوع ساخن إذ يلتقي مع إنتر أولا في الدربي، ثم يواجه يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بنهاية الأسبوع المقبل.

ميلان يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد إنتر في وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة خلف يوفنتوس بفارق 3 نقاط.

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