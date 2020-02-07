مؤتمر زيدان: أنا حزين.. الهزيمة مؤلمة الجمعة، 07 فبراير 2020 - 00:14 كتب : FilGoal زيدان زيدان ريال مدريد سوسيداد كأس ملك إسبانيا نرشح لكم أخر الأخبار أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 2 ساعة | مصر الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 2 ساعة | الدوري المصري بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 2 ساعة | أوروبا مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 2 ساعة | الدوري المصري أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 3 ساعة | الدوري المصري تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90 هاني سعيد يفتح النار: الـ VAR سيفشل في مصر.. وصاحب الصوت العالي هو من ينتصر مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا الشعباني: حظوظنا أمام الزمالك متساوية.. من يتصور غير هذا حتما مخطئ أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم الأكثر مشاهدة 1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 بيراميدز 2 الأهلي انتهت الدوري المصري 2 المصري 2 طنطا انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 1 النصر 1 الفتح انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 3 الأهلي 2 الاتفاق انتهت دوري الخليج العربي الإماراتي 2 الظفرة 1 النصر انتهت الدوري الإيطالي - روما - بولونيا لم تبدأ 21:45 الدوري الألماني - إينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج لم تبدأ 21:30 الدوري الفرنسي - أنجيه - ليل لم تبدأ 21:45 دوري الأمير محمد بن سلمان - أبها - الوحدة لم تبدأ 15:00 دوري الأمير محمد بن سلمان - الحزم - الفيحاء لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - نادي مصر - سموحة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - أسـوان لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - كريستال بالاس لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - فياريال لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك