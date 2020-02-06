عبد الحفيظ: هدف بيراميدز أخرج الشراسة في شخصية لاعبي الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، بعودة لاعبيه بعد التأخر في النتيجة أمام بيراميدز.

الأهلي قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد على استاد الدفاع الجوي، في الجولة 16 من الدوري المصري.

وصرّح عبد الحفيظ بعد المباراة: "هدف بيراميدز استفز شخصية الأهلي ولاعبيه ودفعهم للعب بعزيمة وشراسة أكبر في آخر نصف ساعة. لو تواجدت هذه الشراسة منذ البداية لربما تغير سيناريو المباراة".

وأضاف في تصريحاته لـ أون سبورت: "الروح المعنوية عامل مهم للغاية، كان ضروريا أن نواصل سلسلة الانتصارات وألا نتوقف".

وشدد: "نحترم بيراميدز للغاية، لقد قدّم مباراة كبيرة".

وعند سؤاله عن احتفاله الصاخب بهدف الانتصار المتأخر وركضه بسرعة كبيرة: "سترى هذا "الاسبرينت" مرة كل عام. كانت الدقيقة 92 وكان لدي يقين أن الأهلي سيسجل هدفا ثانيا".

وأتم: "شعرت بالقلق قبل المباراة بسبب مبالغة الناس في الحديث عن مباراة صن داونز التي لا تزال بعد 22 يوما، علينا أن ننتهي من المباريات التي تسبقها أولا".

فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

اقرأ أيضا:

الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه

خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر