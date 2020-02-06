مؤتمر فايلر: اللاعبون تذكروا المواسم السابقة بعد هدف بيراميدز.. لكننا كنا جاهزين ذهنيا

الخميس، 06 فبراير 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

مؤتمر فايلر

يرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بأن هدف بيراميدز في فريقه أثر على اللاعبين بالنظر لسيناريوهات لقاء الفريقين في الوقت السابق.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الهدف الذي استقبلناه كان صعبا لأن اللاعبون بالتأكيد تذكروا سيناريوهات الخسارة في المواسم الأخيرة".

وأضاف "لاعبونا لم يخرجوا من اللقاء وكانوا حاضرين ذهنيا برغبة لتحقيق الفوز وهذا ما تحقق وقلبنا النتيجة".

أخبار متعلقة
الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90 تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم.. ومحمود متولي أساسي أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز – أنتوي يقود الهجوم أمام الأهلي انتهت الأزمة.. بيراميدز يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي

مدرب الأهلي أكمل "لا أستطيع القول بأنها كانت عقدة، لأن لا شيء يدعى عقدة للاعبي الأهلي. جهزت اللاعبين بشكل جيد ليكونوا جاهزين للقاء، وهذا ما حدث منذ بداية اللقاء. لكن بيراميدز فريق قوي سواء معنا أو مع غيرنا".

وواصل "أفكر في كل مباراة على حدة لتحقيق الفوز ونبقى متصدرين للجدول، لذلك فزنا على بيراميدز اليوم، لكن المباراة المقبلة ستستوجب تحضير جديد".

وردا على سؤال بإن كان هل تألق أليو بادجي وجونيور أجايي هل يمكن أن يكون حل جيد في حال عدم استمرار رمضان صبحي؟ قال "لا أستطيع إجابتك الآن لأنني أحضر لكل لقاء على حدة ولا يمكن الحديث اليوم عن كل المباريات".

الأهلي فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ39 في صدارة ترتيب الدوري بعد 13 فوز في 13 مباراة.

اقرأ أيضا:

الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه

خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

في الدوري الأهلي بيراميدز فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 6 دقيقة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 24 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 28 دقيقة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 33 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 52 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك