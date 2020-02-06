مؤتمر فايلر: اللاعبون تذكروا المواسم السابقة بعد هدف بيراميدز.. لكننا كنا جاهزين ذهنيا

يرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بأن هدف بيراميدز في فريقه أثر على اللاعبين بالنظر لسيناريوهات لقاء الفريقين في الوقت السابق.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الهدف الذي استقبلناه كان صعبا لأن اللاعبون بالتأكيد تذكروا سيناريوهات الخسارة في المواسم الأخيرة".

وأضاف "لاعبونا لم يخرجوا من اللقاء وكانوا حاضرين ذهنيا برغبة لتحقيق الفوز وهذا ما تحقق وقلبنا النتيجة".

مدرب الأهلي أكمل "لا أستطيع القول بأنها كانت عقدة، لأن لا شيء يدعى عقدة للاعبي الأهلي. جهزت اللاعبين بشكل جيد ليكونوا جاهزين للقاء، وهذا ما حدث منذ بداية اللقاء. لكن بيراميدز فريق قوي سواء معنا أو مع غيرنا".

وواصل "أفكر في كل مباراة على حدة لتحقيق الفوز ونبقى متصدرين للجدول، لذلك فزنا على بيراميدز اليوم، لكن المباراة المقبلة ستستوجب تحضير جديد".

وردا على سؤال بإن كان هل تألق أليو بادجي وجونيور أجايي هل يمكن أن يكون حل جيد في حال عدم استمرار رمضان صبحي؟ قال "لا أستطيع إجابتك الآن لأنني أحضر لكل لقاء على حدة ولا يمكن الحديث اليوم عن كل المباريات".

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الأهلي فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ39 في صدارة ترتيب الدوري بعد 13 فوز في 13 مباراة.

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