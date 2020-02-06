مؤتمر تشاتشيتش: ما حدث بعد هدف الأهلي؟ لاعبو بيراميدز كانوا يدافعون عن فريقهم

الخميس، 06 فبراير 2020 - 22:26

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - بيراميدز

يرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، أن فريقه استحق الخروج بنقطة على الأقل في مواجهة الأهلي.

الأهلي حقق الفوز على مضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب الدفاع الجوي، بالجولة 16 من الدوري المصري.

وصرّح الكرواتي تشاتشيتش بعد اللقاء: "المباراة كانت صعبة للغاية وشهدت قتالا كبيرا على الكرة، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، لكن للأسف لم نحقق الفوز".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لست راضيا عن النتيجة، فقد خسرنا وفقدنا 3 لاعبين المباراة المقبلة بداعي الإيقاف".

وشدد: "بيراميدز لا يستحق الخسارة، الفريق كان جديرا بحصد نقطة على الأقل بعد أن قدّمنا مستوى جيدا طوال المواجهة".

واشتكى تشاتيتش من قلة خياراته الهجومية في المباراة: "اضطررت إلى إخراج عمر جابر للإصابة، فيما دفع الأهلي بكل أوراقه الهجومية أثناء تأخره. غياب فاروق وعبد الله السعيد وتراروي صعّب المهمة في ظل قلة الخيارات المتاحة في الجانب الهجومي".

وأكد على صعوبة تعويض عبد الله السعيد هداف المسابقة: "عبد الله السعيد هداف الفريق وأهم لاعبيه، وغيابه كان مؤثرا".

وعند سؤاله عن الأحداث التي تلت هدف الأهلي الثاني واعترض لاعبي فريقه على الحكم إبراهيم نور الدين، اكتفى بالتعليق: "اللاعبون كانوا يدافعون عن فريقهم، ولم أكن قريبا كفاية للتأكد من صحة ما حدث".

فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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