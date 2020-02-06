مرتضى ووزير الرياضة يفتتحان جيمانيزيوم جديد في الزمالك

افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأشرف صبحي وزير الرياضة، صالة جيمانيزيوم جديدة في مقر النادي.

وأعرب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بزيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للنادي لافتتاح صالة الجيمانيزيوم الجديدة، واصفا الوزير بأنه في بيته.

وأضاف مرتضى خلال زيارة الوزير "افتتاح الجيم الجديد للنادي هو استكمال لسلسلة المنشآت العظيمة في النادي من حمامات سباحة وملاعب وصالات كاراتيه وجودو وجمباز. مجلس الإدارة مستمر في استكمال الطفرة الكبيرة".

مرتضى أكمل "الزمالك دائما في المراكز الأولى في الألعاب الفردية".

رئيس الزمالك تطرق لمباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، فقال "وزير الرياضة والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للكاف والفيفا، بذلا مجهودا كبيرا في ملف لقاء السوبر الإفريقي من أجل تأمين الفريق، وكذلك الوفد الذي سافر لمقابلة مسئولي الكاف".

وأوضح "الفريق سيسافر لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسيرتدي اللاعبون قميص الإحماء، وعليه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نادي الزمالك ليس للـلعاب فقط، ولكنه ناد اجتماعي رياضي يخدم مصر".

وأتم "سيكون هناك افتتاحا رسميا لصالة الكاراتيه والجودو الخميس القادم بعد الانتهاء منها بشكل نهائي".

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