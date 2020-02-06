انتهت الأزمة.. بيراميدز يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي

الخميس، 06 فبراير 2020 - 17:25

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - الأهلي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي اليوم الخميس في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 16، في تمام السابعة والنصف مساءً.

وأوضح النادي أن المباراة ستُبث عبر أون سبورت، وتايم سبورت بشكل طبيعي في موعدها على الهواء مباشرةً.

ويأتي قرار إذاعة المباراة بعد الاتفاق المرضي الذي تم بين بيراميدز وشركة بريزنتيشن سبورتس بشأن حقوق البث الفضائي للمباريات.

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ماذا حدث

بيراميدز أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي "بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية". (طالع التفاصيل)

لتريد عليه شركة بريزنتيشن في بيان استنكرت فيه "استخدام حرمان جماهير الأهلي كوسيلة ضغط. (طالع التفاصيل)

قبل أن يرد بيراميدز ببيان ثانٍ أهدى فيه المباراة للتلفزيون المصري الأرضي، ولقناة الأهلي، واصفا القلعة الحمراء بـ "القدوة". (طالع التفاصيل)

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