النجم الساحلي لـ في الجول: لم نتفاوض مع شحاتة أو أي مدرب.. حسم مصير جاريدو خلال ساعات

نفى محمد اللطيف مدير الكرة بنادي النجم الساحلي وجود مفاوضات مع حسن شحاتة المدير الفني المصري أو أي مدرب آخر في الوقت الراهن لحين الانتهاء من حسم مصير خوان كارلوس جاريدو.

وكان جاريدو قد انتقد مجلس إدارة النجم الساحلي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بلاتينوم في ختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ووصف الأمور بالصعبة داخل النادي.

وانتشرت تقارير تفيد باقتراب حسن شحاتة من قيادة الفريق التونسي خلفا لجاريدو المتوقع إقالته قريبا.

وقال اللطيف لـ FilGoal.com: "لم نتفاوض مع حسن شحاتة ولا يوجد مرشحين من الأساس حتى الآن".

وأضاف "جاريدو لا يزال المدير الفني للفريق ولم يصدر أي قرار بشأنه".

وتابع مدير الكرة بالنجم الساحلي "مستقبل جاريدو ما زال معلقا لحين الاجتماع مع محمد شرف رئيس النادي".

وأتم اللطيف "سيتم حسم مصير جاريدو خلال الساعات المقبلة بعد جلسته مع رئيس النادي".

ويلعب النجم الساحلي أمام الوداد المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والفائز يلاقي الفريق الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضا

تفادي الخسارة ضد الأهلي يمنح بيراميدز ما لم يحققه سوى ناديين

هل يرحب ليفربول بمشاركة صلاح في الأولمبياد؟

قرار من أندية الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها

"الأهلي لا ينسى ما عليه"