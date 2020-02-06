بيان رسمي - اتحاد الكرة: قمة الدوري في موعدها

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري المصري في موعدها المعلن مسبقا ولا نية للتأجيل.

وكانت تقارير قد انتشرت عن وجود نية لتأجيل مباراة قمة الدوري لأجل غير مسمى بسبب صعوبة مواجهات الفريقين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع اتحاد الكرة الذي أعلن إقامة القمة في موعدها. (من هنا)

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بيانا كتب فيه: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الجاري في موعدها المعلن".

وأضاف البيان "ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".

وشدد بيان الاتحاد المصري "ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة".

وأتم البيان "ويؤثر ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا".

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، إذ تكون المواجهة الأولى يوم 20 فبراير بالإمارات في السوبر المصري وبعدها 24 فبراير مواجهة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو6 مارس.

أما الزمالك فيواجه الترجي التونسي في ربع النهائي بعد أسبوعين من مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها 14 فبراير في قطر.

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