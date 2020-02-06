بيان – بريزنتيشن: اتفقنا مع بيراميدز على كل بنود البث التليفزيوني لموسم ونصف

أصدرت شركة بريزنتيشن سبورتس بيانا أوضحت فيه توصلها لاتفاق مع نادي بيراميدز بشأن بنود البث التليفزيوني لمبارياته في الدوري المصري لمدة موسم ونصف.

وجاء بيان بريزنتيشن:

"تحت إشراف السيد الأستاذ/ منتصر النبراوي - رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت، قام بتكليف

السيد / عمرو وهبي - المدير التنفيذي للشركة التفاوض مع مسئولي نادي بيراميدز، بقيادة السيد/ خالد بدر -

نائب المدير التنفيذي للنادي، وقد اتفق الطرفان على جميع الأمور المالية والفنية للحصول على حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز وذلك لمدة موسم ونصف.

وإذ تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت للسيد الأستاذ / سالم الشمسي - مالك نادي بيراميدز والسيد الأستاذ/ أحمد الدحيم - رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس إدارة النادي والأستاذ/ خالد بدر - نائب المدير التنفيذي بخالص التحية والتقدير لما أبدوه من مرونة في التفاوض والتعاقد والانتهاء من توقيع العقد اليوم.

وعليه سوف تقوم شركة بريزنتيشن سبورت بإذاعة مباريات نادي بيراميدز وذلك بدايةً بمباراة النادي مع النادي الأهلي والمقرر اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء".

ماذا حدث

بيراميدز أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي مساء الخميس "بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية". (طالع التفاصيل)

لتريد عليه شركة بريزنتيشن في بيان استنكرت فيه "استخدام حرمان جماهير الأهلي كوسيلة ضغط. (طالع التفاصيل)

قبل أن يرد بيراميدز ببيان ثانٍ أهدى فيه المباراة للتلفزيون المصري الأرضي، ولقناة الأهلي، واصفا القلعة الحمراء بـ "القدوة". (طالع التفاصيل)

وأخيرا أعلن بيراميدز عن نهاية الأزمة اليوم الخميس في بيان أوضح فيه أن المباراة ستُبث بشكل طبيعي على الهواء عبر أون سبورت، وتايم سبورتس. (طالع التفاصيل)

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