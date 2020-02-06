مدرب زاناكو لـ في الجول: لم أرغب في مواجهة بيراميدز المرشح الأول للقب

الخميس، 06 فبراير 2020 - 17:45

كتب : محمد عبد العظيم

زاناكو

اعترف كريس كواندا المدير الفني لـ زاناكو الزامبي، بصعوبة المواجهة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القُرعة التي سُحبت أمس الأربعاء في القاهرة، أسفرت عن مواجهة قوية لـ زاناكو أمام بيراميدز الذي يشارك قاريًا للمرة الأولى.

وصرّح كواندا لـ FilGoal.com: "القرعة صعبة، لم نرد مواجهة بيراميدز في هذا الدور لأنه المرشح الأول لحصد اللقب في رأيي، لديه إمكانات تساعده على الظفر بالبطولة".

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وأضاف مشيدا بـ بيراميدز: "أن تلعب في بطولة قارية لأول مرة وتتصدر مجموعتك وتقدّم أداءً مبهرا، فهذا دليل على الجودة التي تتمتع بها. علينا أن نبذل قصارى جهدنا للتأهل".

وأكمل: "سنلعب الذهاب في ملعبنا، لذا سنسعى لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تساعدنا في الإياب".

وأتم: "الفريق الذي سيظهر بشكل أفضل في المباراتين سيتأهل، وهو ما نهدف إليه".

وحصل زاناكو في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

وتقام مباراة الذهاب في زامبيا يوم 1 مارس، فيما يلتقي الفريقان إيابا يوم 8 مارس في القاهرة.

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