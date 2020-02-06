خبر في الجول - الإسماعيلي يستعيد الثنائي المصاب قبل مواجهة الزمالك

يستعيد الإسماعيلي الثنائي عماد حمدي ومحمد صادق لاعبي الفريق المصابين قبل مواجهة الزمالك.

ويواجه الإسماعيلي فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعبين شاركا في تدريب الفريق استعدادا لخوض مباراة الزمالك، بعد اكتمال شفاء وتأهيل الثنائي.

وفي نفس السياق تأكد غياب أحمد أيمن الظهير الأيمن للإسماعيلي عن المشاركة بسبب عدم اكتمال شفائه.

كما يغيب محمد هاشم قلب دفاع الدراويش عن المواجهة بعد تعرضه للطرد أمام أسوان.

وعلم FilGoal.com أن قرار مشاركة محمد صادق وعماد حمدي يعود للجهاز الفني بقيادة ديديه جوميز المدير الفني للفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة وله مباراتين مؤجلتين أمام المصري والأهلي.

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