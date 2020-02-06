اليماني يبدأ رحلته التدريبية من الدرجة الثالثة

يبدأ محمد اليماني نجم منتخب الشباب الجيل صاحب برونزية كأس العالم 2001، مشواره التدريبي بقيادة بلدية الإسماعيلية بالدرجة الثالثة.

وقال اليماني في تصريحات لـ FilGoal.com: "توليت قيادة فريق بلدية الإسماعيلية في القسم الثالث بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة".

وتابع "هدفي تحقيق نتائج جيدة من أجل النجاة من الهبوط لأن موقف الفريق صعب في قاع الجدول".

وأضاف اليماني "ستكون تلك خطوتي للتدريب في الدوري الممتاز بعد ذلك".

وأوضح نجم الإسماعيلي الأسبق "عملت مساعدا مع أكرم عبد المجيد في مصر للتأمين بالقسم الثالث أيضا".

وواصل اليماني "قمت بتدريب محمد رضا ومحمود مرعي ومحمد محمود عندما كنت مدير فني للناشئين في وادي دجلة والنجوم".

وأتم اليماني تصريحاته "معظم لاعبي جيلي خاضوا تجربة التدريب مثل محمد شوقي ووائل رياض ورضا شحاتة وأحمد أبو مسلم وأبو المجد مصطفى ومحمد أبو جريشة ومحمد عبد الواحد أيضا".

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