خبر في الجول – محاولات لإنقاذ مسيرة جمعة.. جلسة مع مدافع المصري بسبب إيقاف القيد

الخميس، 06 فبراير 2020 - 12:31

كتب : أيمن عيد

أحمد جمعة

يحاول مسؤولو المصري إنقاذ مسيرة أحمد جمعة في الملاعب، بعد تكرار إصابة اللاعب في الركبة.

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري

وعلم FilGoal.com أن النادي تواصل مع أحد الأطباء المعروفين في قطر، وهو يوناني الجنسية، لمتابعة حالة ركبة اللاعب.

ومن المنتظر أن يسافر جمعة للخضوع لعملية زراعة لغضروف الركبة في الأيام القليلة المقبلة.

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أحمد جمعة اشتكى من وجود رشح متكرر بالركبة، وهو ما أدى إلى إنهاء رحلته بأحد السعودي، وغيابه معظم أوقات الموسم الحالي.

وفي المقابل، يسعى مسؤولو المصري للحفاظ على المدافع الفلسطيني محمد صالح، حيث ستعرض الإدارة على اللاعب تمديد عقده وتعديله بداية من الموسم المقبل.

المصري لا يستطيع قيد صالح، نظرا لإيقاف القيد وعدم وجود أي مكان لأجنبي في القائمة، حيث يقيد المصري المهاجم الفلسطيني محمود وادي كلاعب محلي، واللاعب الليبي مفتاح طقطق كلاعب محلي كذلك في خانة اللاعبين الشمال إفريقيين.

وعلم FilGoal.com أن الحل المطروح حاليا هو استمرار تأدية اللاعب للتدريبات مع الفريق، ثم قيده مع بداية الموسم الجديد في حال تم تخفيف عقوبة إيقاف القيد.

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