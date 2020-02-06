الأهلي يتدرب الجمعة دون راحة استعدادا لطلائع الجيش.. تحديد موعد سفر سعد إلى ألمانيا

يؤدي فريق الأهلي مرانه غدا الجمعة دون راحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر أن يخوض الفريق مرانه عقب صلاة الجمعة.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

كما تم تحديد يوم 17 فبراير موعدا لسفر سعد سمير مدافع الفريق إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس.

ومن المنتظر أن يضع الطبيب الألماني برنامج جديد لسعد سمير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

أما حمدي فتحي فيواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لفخص طبي جديد في ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعي يعود حمدي فتحي، إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.

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