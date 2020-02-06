صلاح على رأس قائمة ليفربول في دوري الأبطال.. وتغيير وحيد

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول التي تشارك في النصف الثاني من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تغييرا وحيدا.

صلاح سجل 4 أهداف في مباريات دور المجموعات الذي عبره ليفربول ليواجه أتليتكو مدريد في دور الـ16.

وأرسل يورجن كلوب المدير الفني للريدز قائمة الفريق المشاركة في الأدوار الإقصائية للاتحاد الأوروبي وشهدت خروج المراهق الهولندي سيب فان دير بيرج لصالح الوافد الجديد تاكومي مينامينو القادم من سالزبورج في فترة الانتقالات الشتوية.

مينامينو شارك مع سالزبورج ضد ليفربول في مرحلة المجموعات لكنه سيستفيد من تغيير قوانين البطولة لأول مرة بالسماح لمن لعب مع فريقه بمرحلة المجموعات بالمشاركة مع فريقه الجديد في النسخة نفسها.

سيحل ليفربول ضيفا على أتليتكو في لقاء الذهاب يوم 18 فبراير الجاري على أن يستضيفه يوم 11 مارس المقبل في الإياب.

ويحتاج منافسو ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لمعجزة إلهية حتى يخسر الريدز اللقب هذا الموسم، لكن انتهاء المنافسة مبكرا سيزعج منافسي فريق يورجن كلوب على لقب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يغرد في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي ويحتاج لمواصلة انتصاراته حتى لقاء كريستال بالاس في الجولة 31 يوم 21 مارس ليتوج باللقب رسميا قبل 7 جولات من نهاية الموسم، في حالة فوز سيتي بكل مبارياته المقبلة.

وفي حالة حسم ليفربول للقب الدوري في هذا التاريخ أو قبله سيتفرغ كلوب للتركيز على لقب دوري الأبطال.

سيأتي التتويج في توقيت مثالي لليفربول الذي يلعب مباراتي ربع النهائي (في حالة عبور عقبة أتليتكو) يومي 7 أو 8 أبريل، و14 أو 15 أبريل، وذلك في ظل استراحة المحاربين التي سيحصل عليها الفريق عقب التتويج بالدوري رسميا.

لو واصل رفاق محمد صلاح المسيرة سيلعبون ضد منافسهم في نصف النهائي يومي 28 أو 29 أبريل، و5 أو 6 مايو.

سيكون ملعب أتاتورك في اسطنبول شاهدا على المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم يوم 30 مايو المقبل.

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تأهل الريدز لهذه المباراة سيكتب المشاركة الثالثة على التوالي في نهائي البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

فقد خسر ليفربول من ريال مدريد بنتيجة 1-3 في نهائي 2018، قبل أن يتوج بلقب 2019 بالفوز على توتنام 2-0.

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