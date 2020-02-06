صلاح على رأس قائمة ليفربول في دوري الأبطال.. وتغيير وحيد

الخميس، 06 فبراير 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - دوري أبطال أوروبا

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول التي تشارك في النصف الثاني من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تغييرا وحيدا.

صلاح سجل 4 أهداف في مباريات دور المجموعات الذي عبره ليفربول ليواجه أتليتكو مدريد في دور الـ16.

وأرسل يورجن كلوب المدير الفني للريدز قائمة الفريق المشاركة في الأدوار الإقصائية للاتحاد الأوروبي وشهدت خروج المراهق الهولندي سيب فان دير بيرج لصالح الوافد الجديد تاكومي مينامينو القادم من سالزبورج في فترة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة
عضو اتحاد الكرة يتحدث عن تأجيل القمة وإمكانية استدعاء صلاح للأولمبياد وتكلفة الـVAR مهاجم إنجلترا السابق: ماني أفضل من صلاح.. ويمكن تعويض رحيله بـ مبابي أو سانشو لاعب ليفربول السابق: على الفريق التضحية بـ صلاح إذا أراد مبابي تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 25 جولة

مينامينو شارك مع سالزبورج ضد ليفربول في مرحلة المجموعات لكنه سيستفيد من تغيير قوانين البطولة لأول مرة بالسماح لمن لعب مع فريقه بمرحلة المجموعات بالمشاركة مع فريقه الجديد في النسخة نفسها.

سيحل ليفربول ضيفا على أتليتكو في لقاء الذهاب يوم 18 فبراير الجاري على أن يستضيفه يوم 11 مارس المقبل في الإياب.

ويحتاج منافسو ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لمعجزة إلهية حتى يخسر الريدز اللقب هذا الموسم، لكن انتهاء المنافسة مبكرا سيزعج منافسي فريق يورجن كلوب على لقب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يغرد في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي ويحتاج لمواصلة انتصاراته حتى لقاء كريستال بالاس في الجولة 31 يوم 21 مارس ليتوج باللقب رسميا قبل 7 جولات من نهاية الموسم، في حالة فوز سيتي بكل مبارياته المقبلة.

وفي حالة حسم ليفربول للقب الدوري في هذا التاريخ أو قبله سيتفرغ كلوب للتركيز على لقب دوري الأبطال.

سيأتي التتويج في توقيت مثالي لليفربول الذي يلعب مباراتي ربع النهائي (في حالة عبور عقبة أتليتكو) يومي 7 أو 8 أبريل، و14 أو 15 أبريل، وذلك في ظل استراحة المحاربين التي سيحصل عليها الفريق عقب التتويج بالدوري رسميا.

لو واصل رفاق محمد صلاح المسيرة سيلعبون ضد منافسهم في نصف النهائي يومي 28 أو 29 أبريل، و5 أو 6 مايو.

سيكون ملعب أتاتورك في اسطنبول شاهدا على المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم يوم 30 مايو المقبل.

تأهل الريدز لهذه المباراة سيكتب المشاركة الثالثة على التوالي في نهائي البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

فقد خسر ليفربول من ريال مدريد بنتيجة 1-3 في نهائي 2018، قبل أن يتوج بلقب 2019 بالفوز على توتنام 2-0.

اقرأ أيضا

موسيماني لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر

حوار مطول مع ساسي: شعور غريب قبل مواجهة الترجي

الأهلي: من يريد اللقب عليه اجتياز الصعاب

نقاط قوة وضعف صن داونز.. بداية محلية سيئة وانطلاقة إفريقية رائعة

نقاط قوة وضعف الترجي.. تفوق محلي وقاري

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 4 ساعة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 4 ساعة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 4 ساعة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 4 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 4 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك