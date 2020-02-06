كرة يد - الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام سموحة في المرحلة الختامية

تنطلق اليوم الخميس الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة بالدوري المصري لرجال كرة اليد والمقرر أن تختتم يوم 19 مارس المقبل.

ويستضيف الزمالك حامل اللقب، فريق سموحة في الرابعة من عصر اليوم، بينما يستضيف الأهلي فريق الأولمبي في السادسة مساء.

وتقام المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين بين ثماني أندية وهم الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسموحة وسبورتنج وهليوبليس والأولمبي والبنك الأهلي.

ويتصدر الزمالك المرحلة الأخيرة من الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب المنافسين.

ويتقام المرحلة الأخيرة من الدوري المصري بنظام الدوري من دور واحد فقط.

ويحتاج الزمالك للفوز في 6 مباريات لضمان الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

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