بايرن يفلت من سيناريو مجنون أمام هوفنهايم في كأس ألمانيا

الخميس، 06 فبراير 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - كأس ألمانيا

حصد بايرن ميونيخ حامل لقب كأس ألمانيا بطاقة التأهل لربع نهائي المسابقة بعد الفوز على هوفنهايم بنتيجة 4-3 على ملعب أليانز أرينا.

البافاريون أنهوا الشوط الأول بالتفوق بنتيجة 3-1 ومن ثم كادت الدقائق العشرة الأخيرة أن تشهد مفاجأة بعودة هوفنهايم.

وتأهل بايرن ميونيخ لربع النهائي رفقة كل من باير ليفركوزن ويونيون برلين وفيردر بريمن وشالكه وفورتونا دسلدورف وإينتراخت فرانكفورت.

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جيروم بواتينج سجل هدفا عكسيا في شباك فريقه بعد مرور 8 دقائق من بداية اللقاء لصالح هوفنهايم.

الأهداف العكسية تواصلت لكنها أهدت بايرن التعادل الذي سجل بينيامين هيبنير هدفا في شباكه بالخطأ أيضا في الدقيقة 13.

صحوة البافاري تواصلت فسجل توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 20 و36 انتهى بهما الشوط الأول بالتفوق 3-1.

الضيوف أجروا أكثر من تغيير هجومي للعودة في المباراة، لكن ليفا سجل هدفه الثاني والرابع لبايرن في الدقيقة 80.

وشارك ألفارو أودريزولا الوافد الجديد لبايرن ميونيخ من ريال مدريد في الدقائق الـ 8 الأخيرة بدلا من جيروم بواتينج.

مؤنس دبور دوّن أول أهدافه مع هوفنهايم بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 92 والثانية من الوقت البديل بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وفي الدقائق الثلاثة المتبقية فشلت عودة الضيوف وخسروا بنتيجة 4-3.

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