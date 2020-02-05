تشكيل حرس الحدود - لوكاسا يقود الهجوم أمام الزمالك
الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 18:36
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري المدير الفني لـ حرس الحدود تشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.
ويقود الإيفواري أنطوني لوكاس هجوم حرس الحدود وخلفه عبد اللطيف جريندو وأحمد فليكس.
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جاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد السعدني
خط الدفاع: مصطفى مارسيلو – خالد سامي – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة عواض
خط الوسط: مصطفى جمال – أحمد فليكس – محمد عبد اللطيف جريندو – عبد الرحمن جبنه - حامد الجابري
خط الهجوم: انطوني لوكاسا
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
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