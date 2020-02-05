تشكيل حرس الحدود - لوكاسا يقود الهجوم أمام الزمالك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود أمام الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ حرس الحدود تشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.

ويقود الإيفواري أنطوني لوكاس هجوم حرس الحدود وخلفه عبد اللطيف جريندو وأحمد فليكس.

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جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: مصطفى مارسيلو – خالد سامي – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة عواض

خط الوسط: مصطفى جمال – أحمد فليكس – محمد عبد اللطيف جريندو – عبد الرحمن جبنه - حامد الجابري

خط الهجوم: انطوني لوكاسا

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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