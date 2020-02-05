كأس إسبانيا - سولدادو يقود غرناطة للإطاحة بـ فالنسيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

سولدادو - غرناطة

أطاح غرناطة بفريق فالنسيا حامل لقب كأس إسبانيا من ربع النهائي بقيادة روبرتو سولدادو.

تغلب غرناطة على فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد في أولى مباريات ربع النهائي.

وافتتح سولدادو التسجيل في الدقيقة الثالثة قبل أن يعادل رودريجو النتيجة في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

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وقتل سولدادو اللقاء في الدقيقة 94 من ركلة جزاء ليتأهل غرناطة إلى نصف النهائي.

ويلعب فياريال أمام ميرانديس مساء الأربعاء، بينما يحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو، ويستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد.

وتقام مباريات نصف النهائي يومي 12 فبراير و4 مارس بنظام الذهاب والإياب.

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