دورتموند يعلن غياب ماركو رويس 4 أسابيع

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

رويس - دورتموند

أعلن نادي بروسيا دورتموند إصابة قائده ماركو رويس وغيابه لمدة 4 أسابيع.

رويس أصيب في مباراة فريقه أمام فيردر بريمن بكأس ألمانيا وخرج في الدقيقة 89 وحل بدلا منه إيمري تشان.

دورتموند ودّع كأس ألمانيا من مرحلة ثمن النهائي بالخسارة بنتيجة 3-2 أمام بريمن (طالع التفاصيل).

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ومن المتوقع أن يغيب رويس عن مباريات باير ليفركوزن وإينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وفرايبورج في الدوري الألماني وأمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال الشهر الجاري.

اللاعب البالغ 30 عاما غاب الموسم الجاري عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

في أكتوبر الماضي غاب عن 3 مباريات بسبب إصابة عضلية، وأيضا غاب آخر مباريات دورتموند في 2019 أمام هوفنهايم بسبب الإصابة.

رويس الموسم الجاري شارك في 26 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

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