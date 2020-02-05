دورتموند يعلن غياب ماركو رويس 4 أسابيع

أعلن نادي بروسيا دورتموند إصابة قائده ماركو رويس وغيابه لمدة 4 أسابيع.

رويس أصيب في مباراة فريقه أمام فيردر بريمن بكأس ألمانيا وخرج في الدقيقة 89 وحل بدلا منه إيمري تشان.

دورتموند ودّع كأس ألمانيا من مرحلة ثمن النهائي بالخسارة بنتيجة 3-2 أمام بريمن (طالع التفاصيل).

During yesterday’s match, Marco Reus sustained a muscle injury that looks to keep him sidelined for up to four weeks. Get well soon, Captain 🙏 pic.twitter.com/3TyZ4qgpkZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 5, 2020

ومن المتوقع أن يغيب رويس عن مباريات باير ليفركوزن وإينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وفرايبورج في الدوري الألماني وأمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال الشهر الجاري.

اللاعب البالغ 30 عاما غاب الموسم الجاري عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

في أكتوبر الماضي غاب عن 3 مباريات بسبب إصابة عضلية، وأيضا غاب آخر مباريات دورتموند في 2019 أمام هوفنهايم بسبب الإصابة.

رويس الموسم الجاري شارك في 26 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

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