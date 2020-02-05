دورتموند ولايبزيج يودعان كأس ألمانيا

أُقصي كل من بروسيا دورتموند وريد بول لايبزيج من ثمن نهائي كأس ألمانيا أمام فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على الترتيب.

وقلّب شالكه تأخره لفوز على هيرتا برلين وسار على نهج فورتونا دسلدورف بعد تفوقه على كايزرسلاوترن.

إينتراخت فرانكفورت × ريد بول لايبزيج

إينتراخت فرانكفورت تقدم عبر أندريه سيلفا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الصربي فيليب كوستيش هدف فرانكفورت الثاني في الدقيقة 51.

وقلص الكرواتي داني أولمو النتيجة لصالح لايبزيج في الدقيقة 69 مدوًنا أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل سجل كوستيش الهدف الثاني له والثالث لفريقه حاجزا أولى بطاقات التأهل لربع نهائي كأس ألمانيا ومقصيا وصيف نسخة الموسم الماضي.

فيردر بريمن × بروسيا دورتموند

وأقصى بريمن دورتموند من كأس ألمانيا بعد الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ويسيرستاديون.

الشوط الأول انتهى بتفوق الأخضر بثنائية عن طريق دايفي سيلكه في الدقيقة 16 وأضاف ليوناردو بينتكورت الهدف الثاني في الدقيقة 30.

إيرلنيج هولاند واصل بدايته الصاروخية وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني.

هدف هو الثامن له مع دورتموند في مباراته الرابعة.

الكوسوفي ميلوت راتشيسا سجل هدف بريمن الثالث في الدقيقة 70، وقلص الأمريكي جيوفاني رينا النتيجة في الدقيقة 78 بهدف ثان بتسديدة مقوسة رائعة.

فوز جعل بريمن ثاني أكثر فريق فوزا بلقب كأس ألمانيا بالتأهل لربع النهائي.

شالكه × هيرتا برلين

وعلى ملعب فيلتينس أرينا قلّب شالكه تأخره إلى فوز على هيرتا برلين بنتيجة 3-2.

الفريقان التقيا مطلع الأسبوع في الدوري الألماني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

الشوط الأول انتهى بتقدم هيرتا برلين عن طريق هدفين من توقيع باسكال كوبك في الدقيقة 12، ووقّع البولندي شيشتوف بيونتيك على هدفه الأول مع فريقه الجديد في الدقيقة 39.

بداية بيونتيك مع هيرتا برلين تشبه بدايته مع ميلان 26 يناير 2019: شارك كبديل أمام نابولي في الدوري 0-0 29 يناير 2019: شارك كأساسي أمام نابولي في الكأس وتسجيل هدفي الفوز 31 يناير 2020: شارك كبديل أمام شالكه في الدوري 0-0 5 فبراير 2020: شارك كأساسي أمام شالكه في الكأس وسجل هدفا. pic.twitter.com/cUHoNkoz4S — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2020

وسجل كل من دانييل كاليجوري هدف تقليص الفارق للرويال بلوز في الدقيقة 76 ومن ثم عدّل المغربي أمين حاريت النتيجة بهدف في الدقيقة 82.

وعقب اللجوء لشوطين إضافيين سجل بينيتو رامان هدف الفوز لشالكه في الدقيقة 115.

وحجز فورتونا دسلدورف بطاقة التأهل بعد الفوز بنتيجة 5-2 على كايرزسلاوترون.

دسلدورف قلّب تأخره في الشوط الأول بالهزيمة 2-1 إلى فوز في الشوط الثاني بنتيجة 5-2.