فيدال يعود لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 15:26

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق التي تواجه أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا يوم الخميس، والتي شهدت عودة أرتورو فيدال.

وغاب فيدال عن لقاء ليفانتي مع برشلونة ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني مساء الأحد الماضي بسبب الإصابة.

كما شهدت القائمة انضمام جيرارد بيكيه الذي غاب عن مران الثلاثاء.

أخبار متعلقة
لاعب شباب ليفربول: كررنا ما يفعله الفريق الأول فانتصرنا على شوروسبري مدرب شباب ليفربول يوضح الدور الذي لعبه ميلنر مع صغار الريدز راديو كتالونيا: بارتوميو يطلب أبيدال في اجتماع عاجل على خلفية تصريحاته دورتموند ولايبزيج يودعان كأس ألمانيا

ونشر النادي قائمة الفريق التي تستعد لخوض اللقاء.

وجاءت على النحو التالي:-

برشلونة انتصر على ليفانتي بهدفي إنسو فاتي يوم الأحد.

طالع أيضا

هدف تريزيجيه الأجمل في يناير

عودة خالد جلال للدوري الممتاز؟

رونالدو ذو القلب الكبير الذي لا تعرفه

الأهلي: فتحي وأجايي جاهزان لبيراميدز

من يفضل بلال لمواجهة الأهلي؟

حين أصاب الزمالك اليابانيين بـ"الحول"

برشلونة أتليتك بلباو آرتورو فيدال
نرشح لكم
أخر الأخبار
دورتموند يعلن غياب ماركو رويس 4 أسابيع 36 دقيقة | أوروبا
إقالة مدرب بريشيا للمرة الثانية في الموسم 52 دقيقة | أوروبا
فيدال يعود لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو 58 دقيقة | أوروبا
موسيماني: استقبلوني في القاهرة كما لو كنت جوارديولا ساعة | إفريقيا
مدير الجونة يتحدث عن إمكانية ضم شريف إكرامي ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - هل تعرف أشقاء وليد سليمان وميدو جابر وأحمد ياسر ريان؟ ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 3 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها 4 إثارة الـ 103 دقيقة.. الأهلي يُفرط في صدارته ويضع نفسه أمام الثلاثي الناري
قد ينال إعجابك