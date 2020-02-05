فيدال يعود لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو
الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 15:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق التي تواجه أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا يوم الخميس، والتي شهدت عودة أرتورو فيدال.
وغاب فيدال عن لقاء ليفانتي مع برشلونة ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني مساء الأحد الماضي بسبب الإصابة.
كما شهدت القائمة انضمام جيرارد بيكيه الذي غاب عن مران الثلاثاء.
ونشر النادي قائمة الفريق التي تستعد لخوض اللقاء.
وجاءت على النحو التالي:-
برشلونة انتصر على ليفانتي بهدفي إنسو فاتي يوم الأحد.
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