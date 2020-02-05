موسيماني: استقبلوني في القاهرة كما لو كنت جوارديولا

قال بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز إن استقباله بحفاوة كبيرة في القاهرة فاجئه كثيرا، مشيرا إلى أن طريقة المعاملة تشبه كما لو أنهم يتعاملون مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وصرح موسيماني حسبما نقلت صحيفة "تايمز لايف" وموقع "فار بوست" الجنوب إفريقيين: "دول الشمال؟ يستقبلونني كأنني مدرب كبير، أعني أنا مجرد مدرب محلي من جنوب إفريقيا، لكن احترامهم لي وطريقة تعاملهم معي لا تصدق".

وواصل "وصلت إلى القاهرة ووجدت احتراما كبيرا، أعني من أنا؟ لقد عاملوني كما لو كنت بيب جوارديولا".

وأكمل "إنه أمر جيد لدولتي ولنا هنا، يؤمنون بي ويمنحونني الفرصة، يضعونني على التلفاز لأحلل المباريات وأنا لا أتحدث العربية حتى، إنه أمر رائع حينما تصل إلى ذلك الأمر وتحصل على الاحترام بتلك الطريقة".

واستطرد "أحتاج أن يفهم منتخبنا كذلك طريقة لعب منتخبات شمال القارة، يمكننا التغلب عليهم، إن تكاتفنا سويا وبمشاركة الموارد والمعلومات، يمكننا التغلب على دول الشمال".

وأتم "تعلم أنني لا أفكر في تدريب المنتخب، تركيزي بالكامل منصب على صن داونز، إن أردت ذلك لجعلت نفسي متاحا منذ فترة".

موسيماني عمل كمدرب لمنتخب جنوب إفريقيا في الفترة من 2010 وحتى 2012 قبل أن يتولى تدريب صن داونز.

وينتهي تعاقد صاحب الـ55 عاما مع صن داونز بنهاية الموسم الجاري.

موسيماني يقود صن داونز منذ عام 2012، ونجح في تحويل الفريق كليا إلى أحد عمالقة جنوب إفريقيا والقارة، وقاده لحصد لقب الدوري 4 مرات والوصيف مرتين، كما أنه حصد 3 بطولات كأس محلية ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرة.

وفاز موسيماني خلال عام 2016 بجائزة الكاف كأفضل مدرب في قارة إفريقيا.

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