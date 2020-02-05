مدير الجونة يتحدث عن إمكانية ضم شريف إكرامي

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

إكرامي

حسم نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة إمكانية التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي.

قال نادر عبر قناة (النهار) "أحيي إكرامي على البيان الذي أعلن فيه رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، يدل على اتزان وثقافة وإجادة اختيار ألفاظه".

وأضاف "لا أعرف وجهته القادمة، بالتأكيد لن تكون الجونة، لأن إكرامي غال علينا جدا".

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وأشار "البيان لم يحدد هل سيلعب شريف في ناد آخر.. التعاقد معه شرف لأي ناد، ولكن أعتقد أن استمراره في كرة القدم سيكون لأمور مادية بحتة لأنه حقق كل شيء كرويا، وأتمنى له التوفيق".

في سياق آخر، قال نادر شوقي "رمضان صبحي على قوة هدرسفيلد تاون، والنادي الإنجليزي يملك القرار، لن يتسرعوا في بيعه حاليا بعد ما قدمه في كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما، واستعداده للمشاركة في الأولمبياد".

وأتم تصريحاته "لا أعرف مدى صحة أنباء تجدد إصابة رمضان صبحي، إذا تجددت سنحاول علاجها، ونتكاتف كلنا لإصلاح ما حدث، طبيعي أن رمضان صبحي يساعد نفسه".

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