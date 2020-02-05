عضو اتحاد الكرة يتحدث عن تأجيل القمة وإمكانية استدعاء صلاح للأولمبياد وتكلفة الـVAR

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

تحدث أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة في ملفات عديدة تخص الشأن المحلي والدولي.

أكد عبد الله خلال استضافته بقناة أون سبورت "بالتأكيد أي اتحاد للكرة عندما يتولى المسؤولية يحدد جدولا منتظما للدوري، ولا يتمنى أي تأجيلات، بل يتم عرضه على الجهات المسؤولة".

وأضاف "لا داعي لتأجيل قمة الدوري يوم 24 فبراير، أي تعديل سيربك جدول الدوري ويخل بمبدأ ترتيب المباريات، لا نخترع الذرة، بل نحاول أن يكون لدينا جدول منتظم مثل الكرة الأوروبية، هناك يلعبون كل 4 أيام، ولا نسمع ما يقال بأنه لابد أن يحصل الفريق على راحة 6 أيام".

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وتطرق أيضا لملف تقنية الفيديو، مؤكدا أنها "ستطبق في الدوري والكأس هذا الموسم، وسيتحمل نفقاتها اتحاد الكرة".

وكشف أحمد عبد الله "تقنية الفيديو تكلفتها 4 ملايين و250 ألف يورو لمدة ثلاثة سنوات ونصف، بعدها يحق لنا شراء السيارات الأربعة التي نستأجرها لتطبيق تقنية الفيديو، وقتها سندفع 600 ألف يورو إضافية، هذا أفضل عرض وصلنا".

وأشار "حصلنا على موافقة تقنية بتطبيق الـVAR في ملعبي القاهرة والسلام، وكل ملاعب الدوري ستكون مجهزة لتطبيق تقنية الفيديو".

وأبدى عضو اتحاد الكرة ثقته الشديدة في المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب، قائلا "هذا الجيل يمكنه تحقيق ميدالية في دورة طوكيو بسهولة، لما يضمه من جهاز فني مميز ولاعبين جيدين في كل المراكز مع التدعيم بواحد من أفضل 5 لاعبين في العالم".

وبسؤاله عن إمكانية استدعاء محمد صلاح لقائمة الأولمبياد، رد عبد الله في ختام تصريحاته "لن يحسم استدعاء صلاح قبل شهر يونيو، وقتها سنبدأ التواصل مع النادي الإنجليزي، فالأمر ليس إلزاميا، كما ننتظر أيضا أن يتحدث اللاعب مع مدربه يورجن كلوب، وبالطبع هناك مشاورات بينه وبين عمرو الجنايني وشوقي غريب، وأعتقد أن العلاقة بينهم إيجابية، لماذا نفترض السوء؟!".

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