مورينيو: كين قد يعود في آخر مباراتين من الموسم.. هل يلحق باليورو؟ مشكلة ساوثجيت
الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 13:27
كتب : FilGoal
قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن هاري كين مهاجم فريقه قد يعود للمشاركة معه في آخر مباراتين من الموسم ضد ليستر سيتي وكريستال بالاس، بعد تعرضه لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
وصرح البرتغالي حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "في مواجهة ليستر، قد نحتاج إليه في تلك المباراة من أجل شيء ما، ربما من أجل تحقيق المركز الرابع أو الخامس أو السادس، ربما سنحتاج الفوز في تلك المباراة من أجل شيء ما وربما بإمكانه مساعدتنا، كما آمل".
وأضاف "لا توجد أي انتكاسات في إصابته، لا شيء يحدث، كل شيء بخير".
وواصل "كين في مرحلة العلاج ولا يوجد ضغط، يستمر في التعافي ولا توجد أي انتكاسات".
وأكمل "أفكر فقط في شعوري حيال هوجو لوريس، كنا نتحدث حول عودته في فبراير وعاد إلينا في يناير، من الأفضل ألا تضع أي توقعات أو ضغط، دع الأمر يحدث وسنرى".
وعند سؤاله عن إمكانية لحاقه بيورو 2020 مع منتخب إنجلترا، رد مورينيو: "تلك مشكلة لجاريث ساوثجيت وستيف هولاند وليست لي".
توتنام يتبقى له في الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مباراة، وآخر مباراتين في الدوري ضد ليستر وكريستال بالاس، تقامان يومي 9 و17 مايو المقبل على الترتيب.
كين تعرض للإصابة في عضلة الفخذ ضد ساوثامبتون في الجولة الـ21 من الدوري في بداية شهر يناير الماضي.
وشارك المهاجم الدولي الإنجليزي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين.
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