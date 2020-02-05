لاعب شباب ليفربول: كررنا ما يفعله الفريق الأول فانتصرنا على شوروسبري

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

ويليامز - ليفربول - شوروسبيري - كأس الاتحاد

شدد نيكو ويليامز لاعب فريق شباب ليفربول على أنه فريقه كرر ما يفعله الفريق الأول بالقتال منذ بداية اللقاء إلى النهاية، حتى حقق انتصارا ثمينا على شوروسبري تاون يوم الثلاثاء.

وتأهل ليفربول بفريق الشباب إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شوروسبري تاون بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإعادة بالدور الرابع.

وقال ويليامز في تصريحات لموقع ناديه: "إنها ليلة خاصة سنظل نتذكرها لوقت طويل، خاصة الذين لعبوا لأول مرة. لقد لعبنا مباراة جيدة وواصلنا القتال من أجل الفوز حتى النهاية".

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وأضاف "الجماهير أيضًا كانت رائعة للغاية، وظلوا يهتفون لنا منذ صافرة البداية وحتى الدقيقة الأخيرة. أنا أعرف الكثير من هؤلاء اللاعبين منذ أن كنت في السابعة من عمري، وأن نتدرج في الفرق السنية معًا ونلعب في أنفيلد أمام جماهيرنا الغفيرة ونتأهل إلى الدور القادم، فهذا أمر استثنائي".

علاوة على ذلك، أثنى ويليامز على عقلية زملائه، والتي يرى أنها كانت السبب الرئيسي وراء تحقيق الفريق للفوز، شأنهم في ذلك شأن لاعبي الفريق الأول.

وأضاف صاحب الـ 18 عامًا "كل من يرتدون قميص ليفربول يسعون لبذل أقصى ما في وسعهم وتقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب. هذا ما يفعله الفريق الأول في الدوري وكرره الشباب الذين حققوا نتائجًا ممتازة ضد إيفرتون وآرسنال من قبل، وها نحن نضيف فوزًا جديدًا".

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