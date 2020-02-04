رغم بيان الأهلي.. الاتحاد السوداني لكرة القدم: كاف أخطرنا بشكوى من النادي الأحمر ولم يسحبها

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 22:28

كتب : محرر في الجول

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

قال حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم إن الاتحاد الإفريقي "كاف" أخطره بوجود شكوى من الأهلي يطالب فيها باحتساب نقاط مباراته ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله عن عدم تقدمه بشكوى عقب اللقاء الذي شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقافه لمدة 10 دقائق. ( اقرأ البيان )

وصرح الأمين العالم للاتحاد السوداني لوكالة السودان للأنباء "كاف أفادنا رسميا يوم الاثنين 3 فبراير بشكوى رسمية تقدم بها الأهلي يوم 2 فبراير عقب مواجهته الهلال".

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وأوضح "أورد خطاب كاف كل النقاط التي أفاد بها الأهلي في شكواه مرفقا صور الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وحتى المقصوصات الإعلامية والسوشيال ميديا، وطالب بنقاط المباراة كاملة".

وأردف الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني "اليوم الثلاثاء 4 فبراير تسلمنا قرار كاف بشأن العقوبات، ولم يكن هناك أي إشارة لسحب الأهلي لشكواه أو خلافه".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أعلنت اليوم الثلاثاء خوض الهلال مبارياته الأربع المقبلة في المسابقات الإفريقية دون حضور الجماهير بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الأهلي.

هذا بالإضافة لتغريم النادي السوداني 100 ألف دولار منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته في حوادث مماثلة لما حدث في استاد الجوهرة الزرقاء.

وكذلك غرم كاف حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال 10 آلاف دولار، مع إيقافه 5 مباريات.

يذكر أن تقرير حكم لقاء الهلال والأهلي رضوان جيد، أكد على إنهاء المباراة بشكل طبيعي.

وبالتالي، يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية كوصيف لمجموعته التي تصدرها النجم الساحلي التونسي دون تغيير عن الموقف الحالي، ويقابل إما صن داونز الجنوب إفريقي أو مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي حامل اللقب في القرعة التي تقام يوم الأربعاء.

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