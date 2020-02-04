بي إن سبورتس: منع روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

كرواتيا - روسيا

أفاد الموقع الرسمي لقناة "بي إن سبورتس" بأن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أبلغت روسيا بمنعها من المشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ووفقا لمراسل القناة الرياضية فإن منظمة مكافحة المنشطات "وادا" أبلغت روسيا بقرارها.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف روسيا لمدة 4 سنوات عن المحافل الرياضية المختلفة بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.

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وجاء قرار الوكالة الدولية بإيقاف روسيا لمدة 4 سنوات بجانب حرمانها من استضافة أي حدث رياضي كأقسى عقوبة ممكنة بسبب فساد المنشطات لخطة استمرت من سنوات مما أثر على الرياضة من رأي وكالة مكافحة المنشطات.

ومن المتوقع غياب روسيا عن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ورغم ذلك سيحق لمنتخب روسيا المشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة كونا مسابقة قارية وليست عالمية.

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