زيمان يدافع عن نفسه بعد تصريح: النساء في إيطاليا تميل للمطبخ

دافع التشيكي زيدنيك زيمان المدير الفني السابق لـ روما عن تصريحاته التي تنتقد تطور كرة قدم السيدات في إيطاليا.

وقال زيمان لإذاعة "Centro Suono Sport" الإيطالية عن تصريحاته التي أثارت الجدل: "كنت أفكر في مساعدة النساء اللواتي يجب عليهن تحرير أنفسهن، لم يكن الأمر إساءة إلى النساء، بل على العكس تماما".

وتابع "كرة القدم للسيدات لم تزعجني وأنا سعيد بتطورها".

وأضاف "السؤال هو لماذا وصلت كرة القدم للسيدات إلى إيطاليا متأخرة، وكان ردي بسبب العقلية الإيطالية والتي تصور المرأة في المطبخ، هذا هو الأمر".

تصريحات مدرب روما ولاتسيو السابق كانت قد فتحت الباب ضده بسبب تصريحاته ضد المرأة عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وجاء تصريح زيمان الذي أثار الجدل "أتمنى أن تواصل كرة القدم للسيدات التطور، إضافة إلى ذلك، النساء في إيطاليا دائما تميل للمطبخ، لا أعرف ما إذا كان هذا شيئا سيئا أم لا، يجب أن يأكل الرجال".

تجربة زيمان الأخيرة تدريبيا كانت في 2017-2018 مع بيسكارا وسبق له أن درب أيضا أندية كالياري ونابولي وبارما وليتشي وفينيربهاتشة.

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