الأهلي: مكافأة من تركي آل الشيخ للاعبي الفريق

أعلن النادي الأهلي عن صرف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر الأهلي بيانا جاء نصه كالآتي:

"حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي على التواصل مع مسؤولي الأهلي".

"وهنأ محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال جاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية".

"وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه".

وكان الأهلي تعادل مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال ليتأهل لدور الثمانية.

وتقام قرعة دور الـ8 لدوري الأبطال مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي في ربع النهائي ضد أحد الفرق المقبلة، الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي.

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