قرعة إفريقيا - طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك قادر على تخطي أي منافس

يعتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض قادر على تخطي أي فريق في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com عن الزمالك: "الفريق هو حامل لقب الكونفدرالية ولا يخاف من مواجهة أي خصم آخر مهما كانت قوته، لأن الزمالك ينافس على اللقب".

وأضاف "النسخة الحالية من دوري الأبطال هي الأقوى منذ سنوات عديدة، لأن جميع الفرق معروفين لبعضهم البعض، لذلك لا أفضل اختيار خصم محدد ليلعب ضد الزمالك".

وأتم تصريحاته "الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين هم الأفضل في إفريقيا خلال الفترة الحالية، ويستطيع الفوز على أي خصم من الـ8 فرق".

وسيلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي، بينما يلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي.

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