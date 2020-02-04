قرعة إفريقيا - ميهوب لـ في الجول: لاعبو الأهلي يريدون مواجهة صن داونز

"إذا سألت لاعبو الأهلي من الفريق الذي تريدون مواجهته في دور الـ8 ستكون الإجابة هي صن داونز". كان هذا تعليق علاب ميهوب نجم الفريق الأحمر السابق عن قرعة دوري أبطال إفريقيا.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الأهلي والزمالك السابقين عن أفضل اختيار لقطبي الكرة المصرية في دور الـ8.

وقال علاء ميهوب لـFilGoal.com عن الأهلي: "أفضل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدلا من الوقوع ضد مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي".

وأضاف "أريد مواجهة صن داونز لرد الاعتبار من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأهلي أمامهم في البطولة السابقة".

وتابع "وإذا سألت لاعبو الأهلي من يريدون في دور الـ8 سيقولون لك صن داونز".

وأتم تصريحاته "أفضل الابتعاد عن فرق شمال إفريقيا ومواجهة فرق غرب ووسط القارة، وبالتأكيد ما حدث في الموسم الماضي لم يتكرر سابقا في تاريخ الأهلي".

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

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