صدمة لـ برشلونة.. ماركا: ديمبيلي يغيب حتى نهاية الموسم

المصائب لا تأتي فرادى، فبعد أيام من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية دون ضم مهاجم، زعمت صحيفة "ماركا" أن عثمان ديمبيلي مهاجم الفريق الكتالوني سيغيب حتى نهاية الموسم.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة جديدة خلال مران برشلونة يوم الاثنين.

ورغم عدم إعلان النادي الكتالوني عن فترة غيابه، أشارت "ماركا" إلى أن الإصابة تبدو أخطر مما كانت تبدو عليه.

وأوضحت "ماركا" أن ديمبيلي سيغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب الفرنسي بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن برشلونة.

ويزيد الخبر من متاعب برشلونة الذي يعاني هجوميا أساسا بغياب لويس سواريز لمدة 4 شهور وعدم ضم مهاجم بديل في يناير، مع رحيل كارليس بيريز إلى روما.

يذكر أن ديمبيلي غاب عن صفوف برشلونة منذ إصابته في العضلة الخلفية أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر الماضي.

وبعد تدربه مع المجموعة لعدة أيام هذا الأسبوع، كان من المنتظر أن يحصل على بعض الدقائق في مواجهة أتليتك بلباو مساء الخميس، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

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