في ثاني مشاركات كوكا.. أولمبياكوس يتعادل سلبيا مع لاميا بكأس اليونان

شارك أحمد حسن كوكا للمرة الثانية مع فريق أولمبياكوس المنتقل له حديثا في مباراته أمام لاميا بكأس اليونان.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف خارج ملعب أولمبياكوس في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

وشارك كوكا أساسيا مع فريقه الجديد وخرج في الدقيقة 82 ليحل اللاعب الجزائري العربي سوداني بدلا منه.

ويستضيف أولمبياكوس فريق لاميا في مباراة الإياب يوم الأربعاء 12 فبراير.

وكان كوكا قد عاد إلى صفوف أولمبياكوس معارا من براجا البرتغالي في يناير الماضي.

ولعب كوكا أولى مبارياته مع أولمبياكوس السبت الماضي في الدوري وفاز على سانثي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشارك المحترف المصري بديلا أخر 7 دقائق.

وكان كوكا قد بدأ موسمه مع براجا وشارك في 7 مباريات سجل هدفا وصنع مثله.

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