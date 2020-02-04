أحمد مرتضى: أنتظر وصول تعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه ينتظر وصول خطاب تعهد من مسؤولي قطر بتأمين بعثة ناديه قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي.

وتحدث أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية اليوم الثلاثاء قائلا: "بذلت مجهودا كبيرا كي يحظى الزمالك بتأمين كبير في دولة معادية لمصر".

وأضاف "سافرت المغرب ذهابا وإيابا في اليوم ذاته من أجل التأكد بأن الزمالك سيحظى بتأمين جيد في قطر وكل ذلك من أجل إسعاد جمهور الزمالك، وأشكر هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي الذي أثبت حمايته لأنديته".

وأتم "المباراة صعبة للغاية ولكننا نأمل في تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

ويلتقي الزمالك مع الترجي في العاصمة القطرية الدوحة في الـ14 من شهر فبراير الجاري في لقاء السوبر الإفريقي.

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