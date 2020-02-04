أحمد مرتضى: أنتظر وصول تعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 19:38

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه ينتظر وصول خطاب تعهد من مسؤولي قطر بتأمين بعثة ناديه قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي.

وتحدث أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية اليوم الثلاثاء قائلا: "بذلت مجهودا كبيرا كي يحظى الزمالك بتأمين كبير في دولة معادية لمصر".

وأضاف "سافرت المغرب ذهابا وإيابا في اليوم ذاته من أجل التأكد بأن الزمالك سيحظى بتأمين جيد في قطر وكل ذلك من أجل إسعاد جمهور الزمالك، وأشكر هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي الذي أثبت حمايته لأنديته".

أخبار متعلقة
الزمالك يعلنها: تلقينا تعهدا قطريا بتأمين البعثة في الدوحة منافس الزمالك المحتمل.. النجم يواصل الترنح في الدوري بتعادل مع الصفاقسي مرتضى منصور: الزمالك فسخ عقد بوطيب

وأتم "المباراة صعبة للغاية ولكننا نأمل في تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

ويلتقي الزمالك مع الترجي في العاصمة القطرية الدوحة في الـ14 من شهر فبراير الجاري في لقاء السوبر الإفريقي.

اقرأ أيضا:

منع روسيا من المشاركة في المونديال

الزمالك يتلقى ردا بشأن تأمين بعثة الفريق في السوبر الإفريقي

الهلال يفكر في الاستئناف ضد عقوبة الاتحاد الإفريقي

عقوبة من الاتحاد الإفريقي على الهلال بشأن مباراة الأهلي

كيف يفكر جوارديولا لدعم دفاع مانشستر سيتي

الزمالك الترجي أحمد مرتضى السوبر الإفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة إفريقيا - محمد صديق لـ في الجول: أتمنى ابتعاد الأهلي عن الترجي 9 دقيقة | الدوري المصري
زيمان يدافع عن نفسه بعد تصريح: النساء في إيطاليا تميل للمطبخ 9 دقيقة | أوروبا
أول انتصار منذ شهر.. طلائع الجيش يهزم نادي مصر برباعية 14 دقيقة | مصر
قرعة إفريقيا - ميهوب لـ في الجول: لاعبو الأهلي يريدون مواجهة صن داونز 19 دقيقة | إفريقيا
أودريوزولا يتسبب في غياب بيريسيتش عن بايرن لشهرين 25 دقيقة | أوروبا
أبيدال: لم يشعر اللاعبون بالرضا مع فالفيردي.. وهذا ما حدث مع تشافي 29 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك